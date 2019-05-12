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Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook

По словам Виктора Муженко, хакеры распространили на ней публикацию провокационного политического содержания

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания". Об этом он сам сообщил в социальной сети.

"В очередной раз моя страница была взломана, распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране", - сообщил он. Муженко добавил, что "гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу".

В августе 2017 года глава Генштаба также сообщал о попытках взломать его страницу в Facebook. Муженко занимает должность начальника Генштаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины с 3 июля 2014 года.

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