Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания". Об этом он сам сообщил в социальной сети.

"В очередной раз моя страница была взломана, распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране", - сообщил он. Муженко добавил, что "гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу".

В августе 2017 года глава Генштаба также сообщал о попытках взломать его страницу в Facebook. Муженко занимает должность начальника Генштаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины с 3 июля 2014 года.