Командующий КСИР считает, что США не рискнут использовать авианосцы против Ирана

ТАСС, 12 мая. Соединенные Штаты не пойдут на риск и не будут использовать свои авианосцы против Ирана. Такое мнение, как передал в воскресенье телеканал Al Jazeera, высказал командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

По его словам, иранские "оборонительные возможности адекватны и достаточны", а американские авианосцы вполне уязвимы. Как считает Салами, "Вашингтон не пойдет на такой риск [имеется в виду возможность применения против Ирана американских авианосцев]".

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о том, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

Чуть позже было заявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.