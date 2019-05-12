Глава ХДС опровергла слухи о возможной досрочной отставке Меркель с поста канцлера

БЕРЛИН, 12 мая. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла информацию о том, что Ангела Меркель может уйти досрочно с поста канцлера ФРГ и передать ей свои полномочия. Об этом глава немецких консерваторов заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

"Канцлер и правительство избраны на весь легислатурный период, и граждане по праву ожидают, что они [канцлер и правительство] серьезно относятся к обязанностям, которые проистекают из этих выборов", - сказала Крамп-Карренбауэр. "Таким образом, для себя я исключаю то, что буду прилагать усилия для преднамеренной смены [власти]", - добавила она. По словам лидера ХДС, партия к осени 2020 года намерена представить свою новую предвыборную программу и осенью того же года определиться с кандидатом в канцлеры.

Ранее стало известно, что Крамп-Карренбауэр назначила на 2-3 июня внеочередное совещание руководства партии. Официальная повестка - обсуждение налоговых вопросов. Параллельно с этим вновь начали циркулировать старые слухи о вероятности досрочных выборов в Бундестаг, что означало бы преждевременную отставку Меркель с поста канцлера. Якобы именно это будут обсуждать консерваторы на совещании.

За неделю до встречи руководства ХДС пройдут выборы в Европарламент, а также выборы в парламент германской федеральной земли Бремен. Не исключено, что и там, и там потери понесет Социал-демократическая партия Германии - партнер Меркель по кабинету министров. В теории одна из возможных защитных реакций социал-демократов - досрочный выход из действующего немецкого правительства. В этом случае будут назначены новые выборы в Бундестаг.

В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена. Ее преемницей считается Крамп-Карренбауэр.