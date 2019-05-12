Опрос: партия Brexit Найджела Фаража впервые опередила тори по популярности

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Партия Brexit, возглавляемая евроскептиком Найджелом Фаражем, впервые опередила в рейтинге популярности правящую в Великобритании Консервативную партию. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой ComRes, которые опубликованы в воскресной газете The Sunday Telegraph.

Согласно этим итогам, политическую силу во главе с Фаражем поддерживают 20% респондентов, в то время как консерваторов - только 19%, что стало бы худшим результатом за всю историю существования тори, если бы всеобщие выборы проводились в Великобритании не в 2022 году, а сейчас. Лидирует же в рейтинге с 27% поддержки оппозиционная Лейбористская партия, а на четвертом месте с 14% расположились проевропейски настроенные "Либеральные демократы".

При этом лейбористы завоевали бы в Палате общин 316 мест и сформировали бы правительство парламентского меньшинства, а их лидер Джереми Корбин стал бы премьер-министром. Консерваторы же во главе с нынешним премьером Терезой Мэй обеспечили бы себе в нижней палате парламента только 179 мест и с треском проиграли бы всеобщие выборы. Шотландская национальная партия завоевала бы 55 мест, упомянутая Партия Brexit - 49, а "Либеральные демократы" - 28. Эти результаты не являются прямым отражением показателей рейтинга популярности, поскольку в избирательных округах страны действует мажоритарная избирательная система, при которой голоса, отданные не за победителя избирательной гонки, автоматически сгорают.

Опрос более 2 тыс. избирателей проводился в четверг.

По мнению политологов, партия Фаража отнимает голоса прежде всего у тори, которые в связи с внутрипартийным расколом не могут осуществить Brexit путем проведения через парламент соглашения по условиям "развода" сторон, заключенного Мэй и властями ЕС в конце прошлого года. Доказательством этому служат показатели опроса, согласно которым те же консерваторы почти догнали бы лейбористов (26% против 27%), а популярность Партии Brexit упала бы вдвое - до 10%, если бы во главе тори стояла не Мэй, а более евроскептически настроенный экс-глава МИД Борис Джонсон. Однако парадокс состоит в том, что, согласно итогам этого же опроса, сам Джонсон проиграл бы парламентские выборы кандидату от лейбористов в своем избирательном округе, лишился бы депутатского мандата и, соответственно, прав на премьерство и лидерство в своей партии.

Выборы в Европарламент

Тем временем и это, и другие исследования общественного мнения демонстрируют, что партия Фаража довольно уверенно идет к победе на предстоящих выборах в Европейский парламент. В опросе ComRes Партия Brexit опережает лейбористов на два процентных пункта (27% против 25%), а в опросе социологической службы Opinium для воскресной газеты The Observer - даже на 13 пунктов (34% против 21%). В первом из опросов консерваторы "скатились" до 13%, а во втором - до 11%.

Выборы в Европарламент пройдут в Великобритании 23 мая. На прежних выборах в этот орган законодательной власти ЕС на территории Великобритании, состоявшихся в 2014 году, победу праздновала Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), которую тогда возглавлял тот же Найджел Фараж, позднее покинувший эту политическую силу. Таким образом, активность на выборах в орган законодательной власти ЕС в Соединенном Королевстве традиционно проявляют прежде всего избиратели-евроскептики, которые стремятся провести в Европарламент партии, препятствующие интеграции страны в европейское сообщество.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр в своей статье на страницах The Observer призвал сторонников Лейбористской партии, а также тех, кто стремится к сохранению членства страны в ЕС, обязательно прийти на избирательные участки. "Это не голосование по выборам премьер-министра или правительства. Это голосование за Brexit Фаража или против него" - пояснил бывший глава правительства, который трижды - в 1997, 2001 и 2005 годах - приводил лейбористов к победе на всеобщих выборах.