{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг статуса Голанских высот

Нетаньяху сообщил о выделении места для строительства на Голанах поселения в честь Трампа

Такое решение принято в качестве благодарности за то, что президент США в марте подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху EPA-EFE/GALI TIBBON / POOL
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© EPA-EFE/GALI TIBBON / POOL

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье, что уже определено место для строительства на Голанских высотах обещанного им поселения в честь президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании правительства.

На эту тему
"Вопиющее нападение". Главное о признании США суверенитета Израиля над Голанами

"Я обещал, что мы создадим поселение в честь Трампа и назовем его именем президента. Сообщаю, что мы уже нашли место на Голанских высотах, где будет создано это новое поселение, и мы начали процесс", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия. "Я доведу это решение до официального утверждения нового правительства после его создания", - добавил премьер, который сейчас формирует новую правительственную коалицию и пятый в карьере (четвертый подряд, начиная с 2009 года) кабинет министров.

Израильский премьер 23 апреля пообещал вынести на утверждение правительства вопрос о создании нового населенного пункта на занятых Израилем Голанских высотах, который будет назван в честь Трампа в благодарность за то, что президент США 25 марта 2019 года в Вашингтоне в рамках переговоров с Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

"На этой неделе мы отмечаем первую годовщину открытия посольства США в Иерусалиме, и официальная резиденция посла США также переезжает в Иерусалим. Мы очень ценим это историческое решение президента Трампа, так же как мы высоко ценим его историческое решение признать суверенитет Израиля на Голанских высотах", - сказал также Нетаньяху в воскресенье. США перенесли свое посольство в Иерусалим 14 мая 2018 года.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

Теги
СШАСирияГерманияРоссияФранцияИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, ДональдСитуация вокруг статуса Голанских высот
Порошенко заявил, что более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС
По словам президента Украины, количество тех, кто имеет такую возможность, растет ежедневно
Читать полностью