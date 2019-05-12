СМИ: французская полиция допросила трех подозреваемых по делу экс-помощника Макрона

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Трое подозреваемых по делу Александра Беналля, бывшего помощника президента Франции Эмманюэля Макрона, были допрошены судебной полицией. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Journal du Dimanche.

Речь идет о генеральном секретаре Елисейского дворца Алексисе Колере, директоре президентского офиса Патрике Стрзоде и экс-главе группы президентской охраны Лионеле Лаверни. Все они подозреваются в даче ложных показаний по делу Беналля, который обвиняется в лжесвидетельстве под присягой.

В феврале все трое были заслушаны комиссией Сената, ведущей расследование дела об избиении манифестантов в ходе первомайской демонстрации в Париже в прошлом году. По итогам слушаний сенаторы пришли к выводу, что в показаниях высокопоставленных сотрудников президентской администрации существуют "противоречия и признаки сокрытия правды". Документы, составленные на основе собственного расследования, Сенат в конце марта направил в следственные органы.

В январе этого года французская юстиция официально предъявила обвинения Беналля в незаконном использовании дипломатических паспортов. Он был помещен под стражу в рамках дела, касающегося незаконного получения официальных документов. По истечении 24 часов Беналля был отпущен на свободу, но за ним был установлен судебный контроль.

В августе прошлого года Беналля был уволен из администрация президента Франции в связи с обвинениями в избиении участников парижской первомайской манифестации. В связи с увольнением Беналля лишился права на обладание дипломатическим паспортом, однако, как было установлено, продолжал использовать его во время зарубежных поездок.