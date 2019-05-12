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Ситуация на Корейском полуострове

Пхеньян осудил Вашингтон за публикацию доклада о нарушениях прав человека в КНДР

МИД КНДР посоветовал США "навести порядок в своем доме, прежде чем совать нос не в свое дело"
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© Александр Демьянчук/ТАСС

ПХЕНЬЯН, 12 мая. /ТАСС/. Пхеньян выступил с осуждением в адрес Вашингтона в связи с недавней публикацией Госдепартаментом доклада о нарушениях прав человека в КНДР. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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"Опубликованное Госдепартаментом информационное сообщение, являющееся лживым и фальшивым измышлением, исходит из нечистоплотной политической цели очернить имидж и достоинство нашей республики", - приводит агентство заявление МИД КНДР.

Как отмечает ЦТАК, подобные действия Вашингтона противоречат совместному заявлению лидеров США и КНДР после саммита в Сингапуре 12 июня 2018 года о стремлении наладить отношения. "Таким образом США обнажили свое скрытое намерение не улучшать корейско-американские отношения, а выждать удобный случай для свержения нашего строя, - подчеркивается в комментарии МИД КНДР. - Недавняя публикация доклада Госдепартамента свидетельствует, что нынешняя американская администрация следует по стопам предыдущих администраций и по-прежнему повторяет враждебную политику против КНДР".

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"Давно прошли те времена, когда США могли самонадеянно выдавать себя за "арбитра в сфере прав человека", Вашингтону было бы лучше навести порядок в своем доме, прежде чем совать нос не в свое дело", - резюмировал МИД КНДР.

Ранее США представили Совету ООН по правам человека доклад, в котором отмечается, что "ситуация с правами человека в КНДР плачевна и не имеет аналогов в современном мире". В частности, по оценкам Госдепартамента, от 80 тыс. до 120 тыс. граждан народной республики содержатся в лагерях для политических заключенных, что, по словам американских дипломатов, может быть приравнено к преступлениям против человечности.

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