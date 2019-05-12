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Вооруженные силы Украины провели учения по захвату судов в открытом море

По легенде маневров, на палубе корабля был задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя
Описание
© Алексей Павлишак/ТАСС, архив

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Абордажные группы 73-го морского центра специального назначения командования Сил специальных операций ВС Украины "захватили и уничтожили противника" в рамках учений по захвату судов с воздуха и моря. Об этом сообщил в воскресенье украинский Генштаб ВС.

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"Абордажные группы морского центра отрабатывают захват судов в открытом море. Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с разных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на палубе корабля был "задержан и уничтожен условный противник" в условиях ближнего боя. Генштаб также разместил в Facebook видеоролик, в котором показаны фрагменты учений. Тренировки по захвату судов абордажными группами начались в апреле.

Ранее украинский ракетный катер "Прилуки" и разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87 провели совместные учения в Черном море. В ходе тренировки корабли выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО.

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