Вооруженные силы Украины провели учения по захвату судов в открытом море

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Абордажные группы 73-го морского центра специального назначения командования Сил специальных операций ВС Украины "захватили и уничтожили противника" в рамках учений по захвату судов с воздуха и моря. Об этом сообщил в воскресенье украинский Генштаб ВС.

"Абордажные группы морского центра отрабатывают захват судов в открытом море. Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с разных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на палубе корабля был "задержан и уничтожен условный противник" в условиях ближнего боя. Генштаб также разместил в Facebook видеоролик, в котором показаны фрагменты учений. Тренировки по захвату судов абордажными группами начались в апреле.

Ранее украинский ракетный катер "Прилуки" и разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87 провели совместные учения в Черном море. В ходе тренировки корабли выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО.