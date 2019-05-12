В полицию Литвы поступил сигнал о бомбе на избирательном участке на президентских выборах

ВИЛЬНЮС, 12 мая. /ТАСС/. Сигнал о бомбе на одном из участков для голосования на проходящих в воскресенье в Литве президентских выборах поступил в полицию. Об этом в эфире национального радио сообщил заместитель генерального комиссара Эдвардас Шилерис.

"На единый телефон служб спасения поступила переданная полиции информация о том, что на одном из участков в городе Шяуляй якобы заложена бомба", - сказал он.

По словам Шилериса, полиция расследует обстоятельства, однако почти уверена, что это ложный сигнал. "Подтверждения он не находит", - отметил Шилерис.

На работе участка, как утверждал заместитель генерального комиссара, это практически не сказалось.

Около 2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) и продолжат работу до 20:00. Обладающие правом голоса 2,472 млн граждан (население страны - 2,8 млн) избирают президента прямым голосованием из девяти кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами президентской гонки являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если никому из претендентов в воскресенье сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур.