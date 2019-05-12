В ООН заявили, что передислокация отрядов хуситов из портов Ходейды проходит по плану

ТАСС, 12 мая. Передислокация военизированных отрядов мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) проходит по установленному плану. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Reuters , заявили представители Организации Объединенных Наций (ООН).

По их утверждению, в первый день передвижение отрядов хуситов из трех портов провинции Ходейда, расположенной на западе Йемена, "проходило в соответствии с установленным планом". Международно признанное правительство Йемена при этом назвало начало передислокации отрядов хуситов из портов Ходейды театрализованным представлением.

Как заявил председатель Координационного комитета ООН по передислокации (в Ходейде) Майк Лоллесгаард, "бригады сотрудников ООН контролировали ситуацию во всех трех портах". По его словам, после вывода военизированных отрядов хуситов "ответственность за безопасность в этих районах берут на себя подразделения береговой охраны".

Движение "Ансар Аллах" приступило в субботу к выводу своих вооруженных формирований из портов Ходейды. Сообщалось, что передислокация из портов Салифа и Рас-Иса проходит под наблюдением представителей миссии ООН по контролю за прекращением огня в Ходейде.

В декабре прошлого года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Итогом стало подписание правительством и представителями "Ансар Аллах" соглашения об обмене пленными и договоренности по Ходейде. В частности, стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района.

При этом после вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. Первая фаза передислокации подразумевает вывод вооруженных формирований из Ходейды, а также портов Салифа и Рас-Иса.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В новость были внесены изменения (15:40 мск) — добавлены высказывания представителя ООН.