В ДНР сбили два украинских беспилотника

ДОНЕЦК, 12 мая. /ТАСС/. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка. Об этом в воскресенье сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"В день празднования Дня Донецкой народной республики военнослужащие 57-й бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата в населенном пункте Спартак. Носитель был своевременно обнаружен нашими наблюдателями. Беспилотник противника был обстрелян из стрелкового оружия, в результате чего произошла детонация взрывного устройства в воздухе", - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что позднее военнослужащие ДНР сбили еще один беспилотник, поднятый в воздух для корректировки минометного огня по жилым кварталам Киевского района Донецка.

Также, по словам Безсонова, украинское командование для противодействия беспилотным средствам ОБСЕ в Донбассе выделило дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. "Украинское командование усиливает ведение радиоэлектронной борьбы. Отмечается выделение дополнительных средств РЭБ на мариупольском направлении", - сказал он.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно началось 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), украинская сторона нарушила перемирие через пять минут после его вступления в силу.