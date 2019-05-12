СМИ: во Франции брат жены бывшего президента Туниса освобожден из под стражи

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Французский суд освободил из-под стражи бизнесмена Бельхасана Трабелси - брата жены бывшего президента Туниса Зин аль-Абидина бен Али. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Parisien.

Трабелси при этом, как указывает издание, не может покидать территорию Франции до рассмотрения запроса властей Туниса об экстрадиции.

Бизнесмен был задержан в Марселе 18 марта по обвинению в "отмывании денег в составе преступной группы" и "использовании поддельных документов". 28 марта он был отпущен на свободу при условии судебного контроля, однако на следующий день после поступления запроса из Туниса Трабелси вновь задержали.

Семья экс-президента Туниса Зин аль-Абидина бен Али покинула страну после государственного переворота в 2011 году. В том же году Трабелси запросил убежище в Канаде. Некоторые СМИ, в том числе французская газета Le Mond, написали, что якобы президент с супругой увезли с собой за границу 1,5 т золота из Центрального банка страны. После этого власти ряда европейских стран заморозили счета Зин аль-Абидина бен Али и его родственников.

По данным Le Mond, в 2012 году Трабелси лишили вида на жительство в Канаде и он, опасаясь экстрадиции, бежал во Францию, где жил с поддельным ирландским паспортом и техасскими водительскими правами.