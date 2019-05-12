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Кризис на Украине

СМИ: глава налоговой службы Украины не смог зарегистрировать свое ведомство

Государственная налоговая служба создается как отдельная структура, входившая до этого в Государственную фискальную службу страны

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов не смог зарегистрировать возглавляемое им ведомство из-за юридических коллизий. Об этом сообщила в воскресенье украинская "Независимая служба новостей".

Верланов обратился к регистратору в Шевченковскую районную государственную администрацию Киева с просьбой о регистрации ГНС Украины, которая создается как отдельная структура, входившая до этого в Государственную фискальную службу страны. "Регистратор в своем решении акцентирует внимание, что ГФС Украины не находится в состоянии прекращения путем реорганизации в связи с разделением", - сказано в сообщении. По этой причине регистратор отказался рассматривать представленные документы.

Верланов назначен главой ГНС 8 мая решением правительства Украины. Ранее он победил в конкурсе на эту должность.

В декабре 2018 года кабинет министров Украины решил разделить Государственную фискальную службу на два отдельных органа - Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

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