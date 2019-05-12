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Ситуация на Корейском полуострове

Экс-глава Пентагона уверен, что КНДР не откажется от всего арсенала ядерного оружия

По словам Роберта Гейтса, в Пхеньяне полагают, что небольшой ядерный арсенал необходим для выживания республики

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Власти КНДР вряд ли откажутся от всего своего арсенала ядерного оружия. Уверенность в этом выразил экс-глава Пентагона Роберт Гейтс (2006-2011) в интервью телеканалу CBS, полная версия которого транслировалась в воскресенье.

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По мнению Гейтса, Пхеньян считает, что небольшой ядерный арсенал "необходим для выживания страны". "Я уверен, что КНДР никогда полностью не свернет свою ядерную программу", - подчеркнул Гейтс, который также возглавлял ЦРУ (1991-1993). Он добавил, что вашингтонская администрация "оторвана от объективной реальности, если полагает, что может добиться полной денуклеаризации" Корейского полуострова.

27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США и КНДР, на котором лидерам двух стран не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ. По мнению Гейтса, американский лидер поступил правильно, когда покинул встречу. После 25 лет безуспешных переговоров с КНДР инициатива Трампа, полагает экс-министр обороны, "была смелым ходом".

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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