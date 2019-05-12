Лейбористы не уверены, что преемник Мэй будет соблюдать обязательства по Brexit

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании не уверена в том, что преемник Терезы Мэй на постах лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны будет соблюдать обязательства по выводу из тупика ситуации вокруг Brexit, которые обе политические силы возьмут на себя в ходе межпартийных переговоров. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News лейбористский парламентарий Барри Гардинер, занимающий в теневом кабинете оппозиции пост "министра внешней торговли".

"Мы не знаем на данной стадии даже того, можем ли мы вести переговоры по заключению сделки. Ведь мы не знаем, будет ли преемник Терезы Мэй в действительности ее выполнять", - сказал Гардинер. По его словам, это обстоятельство стало сейчас одним из главных камней преткновения в межпартийном диалоге.

Другой же представитель лейбористов, теневой "министр здравоохранения" Джон Эшуорт заявил в интервью Би-би-си, что оппозиция участвует в переговорах с тори с самыми добрыми намерениями и изложила партнерам по диалогу свои альтернативные предложения, касающиеся сделки по условиям Brexit. Но при этом он признал, что стороны не продвинулись слишком далеко на пути к согласованию документа, который мог бы быть одобрен парламентом.

Евроскептики в рядах тори недвусмысленно дают понять, что правящей партии следует сменить лидера на фоне падения популярности консерваторов, которое уже обернулось их тяжелейшим поражением на недавних выборах в местные органы власти и которое грозит очередным провалом на предстоящих выборах в Европарламент. Замедление сроков выхода страны из ЕС стало следствием неудовлетворенности депутатского корпуса характером соглашения об условиях "развода сторон", которое Мэй заключила в прошлом году с властями в Брюсселе и которое Палата общин уже трижды отвергала.

В сложившихся обстоятельствах евроскептики-тори требуют от Мэй назвать дату своего ухода с постов главы партии и правительства, чтобы на съезде консерваторов, который запланирован на конец сентября и первые дни октября, можно было бы объявить имя нового лидера правящей политической силы. Однако премьер не спешит следовать их пожеланиям, и в воскресенье это подтвердил заместитель министра юстиции Роберт Бакленд. Он заявил в интервью Sky News, что от Мэй в сложившейся ситуации ничего не требуется, поскольку она еще ранее объявила о том, что уйдет в отставку по завершении первого этапа Brexit. Но дело в том, что этот этап может затянуться на неопределенный срок, подойдя к концу лишь после одобрения парламентом сделки по условиям Brexit и реализации формального выхода страны из ЕС, и лишь после этого наступит переходный период, знаменующий начала второго этапа.