СМИ: в Египте два боевика ИГ приговорены к смертной казни за атаку на церковь в 2017 году

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Уголовный суд Каира приговорил в воскресенье двух боевиков экстремистской сети, связанной с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), к смертной казни за атаку на церковь в 2017 году. Об этом сообщает новостной портал Al Youm As Sabi.

Всего по данному делу проходило 11 человек. Еще двое его фигурантов получили пожизненные сроки (25 лет в Египте) и четверо - по 10 лет тюремного заключения. Двое обвиняемых отправятся за решетку на три года, один оправдан. На процессе генпрокуратура инкриминировала им создание, финансирование и участие в экстремистской ячейке, причастной к убийству прихожан коптской церкви Мар-Мина в каирском пригороде Хелуан 29 декабря 2017 года.

Тогда один из членов подпольной сети попытался прорваться через внешний кордон храма, открыв шквальный огонь. Полицейские вступили в перестрелку с нападавшим, ранили его и задержали, обнаружив при нем автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами, а также самодельное взрывное устройство. Однако перед этим радикал успел застрелить десять человек, в том числе девять христиан и одного стража порядка. Еще пятеро получили ранения.

Позднее ответственность за эту вылазку взяло на себя "Исламское государство". Исполнитель теракта был давно известен полиции, он причастен к ряду нападений, жертвами которых стали полицейские и гражданские лица.

За последние годы судебные органы Египта вынесли десятки смертных приговоров как в отношении лидеров и сторонников "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ), так и разного рода боевиков, в том числе из связанных с ассоциацией мелких воинствующих ячеек, а также ИГ. Некоторые из них уже приведены в исполнение.