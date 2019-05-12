Около 60 тыс. жителей ЛНР приняли участие в митинге, посвященном пятилетию республики

ЛУГАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Посвященный пятилетию образования Луганской народной республики (ЛНР) митинг "С Россией в сердце" собрал в Луганске 60 тыс. человек. Об этом сообщает Луганскинформцентр.

"Пять лет назад мы провели референдум и, как показывает нынешний день, тогда мы сделали единственно правильный выбор, выбор, который поддержали все без исключения, выбор, благодаря которому мы сохранили свою историю, сохранили свою культуру и сохранили свою землю. Спасибо вам большое, с праздником вас!" - заявил, выступая на митинге, глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пять лет назад, 11 мая 2014 года, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на части территорий, подконтрольных украинским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка в Луганской области составила 81%, за самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР.