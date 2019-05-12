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Миграционный кризис в Европе

Более 50 нелегалов смогли проникнуть на территорию города Мелилья

Всего около 100 человек попытались попасть в этот испанский автономный город, расположенный на средиземноморском побережье Африки

МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Более полусотни нелегальных мигрантов смогли проникнуть в воскресенье на территорию испанского автономного города Мелилья, расположенного на средиземноморском побережье Африки. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, около 100 человек попытались попасть в Мелилью. Сотрудники марокканских и испанских правоохранительных органов смогли сдержать около 50 нелегалов. В результате различные травмы получили не менее пяти человек, в том числе четыре сотрудника гражданской гвардии королевства. Кроме того, стражи порядка задержали одного мигранта.

Мелилья расположена на севере Африки, имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Мелильи одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль 12-километровой границы с Марокко установлен шестиметровый забор со смотровыми вышками. Несмотря на это, нелегалам все же удается иногда перебраться через ограду.

Теги
ИспанияПроблема нелегальной миграции в Европе
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