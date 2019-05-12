Главы МИД ЛНР и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипотношений

ЛУГАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего и его коллега из Южной Осетии Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между республиками, сообщает Луганскинформцентр.

Документ позволит систематизировать сформировавшиеся отношения между ЛНР и Южной Осетией и выстраивать более тесное взаимодействие.

"Республика Южная Осетия первая откликнулась на наш призыв о признании ЛНР и сегодня к пятилетию республики наши друзья из Южной Осетии сделали еще один подарок - начало дипломатических отношений", - сказал Дейнего.

Медоев отметил, что "этот шаг позволит расширить и углубить наши двусторонние отношения".

Ранее в воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обменялись ратификационными грамотами подписанного в декабре 2018 года в Цхинвале договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками.