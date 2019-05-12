El Pais: Эквадор передаст США оставленные в посольстве в Лондоне вещи Ассанжа

МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Эквадора решила передать США все документы, а также некоторые личные вещи основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais .

По ее информации, прокуратура согласилась произвести обыск в комнате, где Ассанж проживал на протяжении последних семи лет. Как ожидается, все его документы, мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства будут переданы США. Предполагается, что обыск пройдет 20 мая.

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет.

В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, поданного США британским властям в 2018 году. 1 мая Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.