МИД ОАЭ сообщил, что четыре коммерческих судна подверглись диверсии в водах страны

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Четыре коммерческих судна Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подверглись диверсии рядом с территориальными водами государства. Об этом сообщил в воскресенье МИД страны, передает агентство WAM .

В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что в воскресенье утром торговые суда "стали целью акта саботажа" в исключительной экономической зоне государства, жертв и пострадавших нет. Утечек "топлива или каких-либо вредоносных субстанций не зафиксировано". Власти страны, отмечается в коммюнике, "приняли все необходимые меры, и в настоящее время проводится расследование инцидента в сотрудничестве с местными и иностранными структурами". Порт Эль-Фуджайры функционирует в обычном режиме. Другие подробности происшествия не приводятся.

"Международное сообщество должно взять на себя обязательство по предотвращению попыток любых сторон подорвать безопасность морского движения посредством подобных диверсионных актов, которые ставят под угрозу жизнь членов экипажей судов", - подчеркивается в заявлении МИД ОАЭ.

Ранее в воскресенье ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники сообщил, что утром в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов. По данным телестанции, огнем были охвачены от семи до 10 нефтеналивных судов, а над портом замечены американские и французские военные самолеты. Однако позднее власти эмирата опровергли эту информацию, назвав ее не соответствующей действительности.