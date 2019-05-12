В Литве завершилось голосование на президентских выборах

ВИЛЬНЮС, 12 мая. /ТАСС/. Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве. В 20:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись около 2 тыс. избирательных участков, на которых 2,472 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать выбор в пользу одного из девяти претендентов на пост главы государства, а также проголосовать на референдумах о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте.

Порог явки для президентских выборов законами Литвы не предусмотрен, выборы считаются состоявшимися при любой активности. Помешать их юридическому признанию могут только значительные нарушения порядка голосования. Их, согласно данным Главной избирательной комиссии, не отмечено. Полиция получила около 50 сообщений о возможных нарушениях. Сигналы касались незаконной агитации, которая в день выборов запрещена, и попыток подкупа избирателей. Однако ни одного предварительного следствия по ним начато не было.

Порог явки в 50% существует для референдумов. Он, согласно предварительным данным, преодолен. Уже по состоянию на 18:00 активность избирателей с учетом проголосовавших досрочно суммарно составляла 50,43%.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.