Информатор WikiLeaks Мэннинг не исключает, что может вновь оказаться под стражей

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, которую до смены пола звали Брэдли, не исключает, что ее вновь возьмут под стражу за отказ предоставить информацию в суде. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала CNN.

В марте Мэннинг отказалась ответить на вопрос присяжных в суде города Александрия (штат Вирджиния) по делу, касающемуся организации WikiLeaks и ее основателя Джулиана Ассанжа. В связи с этим она была заключена под стражу на два месяца. Мэннинг была освобождена 9 мая. По словам ее адвокатов, она провела в тюрьме 62 дня.

Мэннинг сообщила, что недавно ей поступила новая повестка, от нее снова требуют предоставить на следующей неделе присяжным информацию. "Они уже пояснили, что хотят задать тот же вопрос", - сказала она, отметив, что по-прежнему не намерена отвечать на него. На вопрос журналиста о том, означает ли это, что ее вновь возьмут под стражу, она ответила: "Мы этого не знаем".

Ранее Мэннинг заявляла, что отказывается предоставлять присяжным информацию по соображениям этического характера. Она подчеркивала, что не намерена сотрудничать со следователями, которые занимаются этим делом. Информация о нем засекречена, СМИ сообщали, что оно касается WikiLeaks и Ассанжа.

Власти США арестовали рядового первого класса сухопутных войск Брэдли Мэннинга в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августе 2013 года Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В заключении он сменил пол на женский, а имя - на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению 44-го президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года она вышла на свободу.