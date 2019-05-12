На президентских выборах в Литве выявилась тройка лидеров после обработки 50% бюллетеней

ВИЛЬНЮС, 12 мая. /ТАСС/. Тройка лидеров на состоявшихся в Литве в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах выявилась после обработки более 50% бюллетеней. Об этом сообщает Главная избирательная комиссия страны.

По данным с 1012 из 1972 избирательных участков, лидирующую тройку (всего баллотировались девять кандидатов) возглавляет 54-летний экономист Гитанас Науседа, которого поддержали 31,4% избирателей. Вторым идет 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Его своим кандидатом назвали 26,2% голосовавших. На третьей позиция находится экс-министр финансов 44-летняя Ингрида Шимоните с поддержкой в 23%. Из остальных кандидатов никто не набрал больше 6% голосов.

Как отмечают эксперты, основная интрига состоит в том, кто из лидирующей тройки выйдет во второй тур. Практически очевидно, что в воскресенье ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы. В таком случае через две недели пройдет второй тур выборов.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет. Для претендентов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.