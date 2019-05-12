Венесуэла, Иран и "Восточное партнерство" станут главными темами встречи глав МИД ЕС

БРЮСЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Ситуация в Венесуэле и в Иране, а также итоги 10 лет развития программы "Восточное партнерство" станут главными темами заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник в Брюсселе. Ни по одной из этих тем не ожидается принятия практических решений. По программе "Восточного партнерства" министры иностранных дел Евросоюза проведут в понедельник отдельную встречу со своими коллегами из шести целевых государств программы - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины.

Иран и СВПД

Ситуация вокруг Ирана была вынесена на повестку дня Совета ЕС после ультиматума Тегерана европейцам, озвученного президентом Исламской республики Хасаном Роухани 8 мая. Он заявил, что Тегеран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны - то есть Тегеран прекратит на этот период сокращение своих запасов радиоактивных веществ. По словам Роухани, право на это дают Ирану статьи 26 и 36 ядерного соглашения.

Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней западные участники сделки примут меры для ее сохранения и выполнения своих обязательств.

Эта тема уже активно обсуждалась лидерами Евросоюза на состоявшемся в Румынии 9 мая неформальном саммите ЕС. Никаких практических решений саммит не принял. Однако в тот же день совместное заявление распространила европейская тройка посредников ООН - Великобритания, Германия и Франция. Они фактически отвергли ультиматум Ирана по СВПД, при этом осудили санкции США, которые и спровоцировали Тегеран на крайние меры.

Евротройка призвала Иран полностью выполнять соглашение, и пообещала в этом случае не возобновлять санкции со своей стороны. Кроме того, Великобритания, Германия и Франция пообещали продолжить создание специального механизма финансовых расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для обхода торговых санкций со стороны США.

Проблема в том, что несмотря на все действия Евросоюза против американских санкций, большинство европейских компаний предпочитают их выполнять, опасаясь потерять из-за торговли с Ираном свои американские активы. В результате экономические отношения Ирана не только с США, но и со странами ЕС быстро сокращаются, несмотря на отсутствие европейских санкций против Тегерана. И эту проблему европейцы решить не могут, не входя в жесткий конфликт с США. Даже финансовый спецмеханизм INSTEX, который страны ЕС предполагали создать еще осенью прошлого года, до сих пор не вышел на операционный уровень.

В этой связи с высокой вероятностью можно ожидать, что главы МИД ЕС поддержат заявление евротройки, то есть по сути сохранение "статус-кво", и не предложат новых инициатив, которые могли бы переломить стагнацию экономического сотрудничества ЕС и Ирана из-за США.

Венесуэла

Ситуация в Венесуэле, напротив, входила в плановую повестку дня встречи изначально. Как ранее сообщил источник в Совете ЕС, главы МИД "сделают заявление в поддержку мирной демократической передачи власти в Венесуэле". То есть, по сути, лишь повторят в очередной раз позицию ЕС по этой стране, согласно которой президент Николас Мадуро должен уйти, но только мирным путем, без войны и иностранного вмешательства.

Открытым остается вопрос и о будущем Контактной группы по Венесуэле. Объявляя о создании этого органа со странами региона, первое заседание которого прошло 7 февраля в Монтевидео, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Контактная группа займется не налаживанием диалога властей и оппозиции Венесуэлы, а подготовкой условий передачи власти. Более того, Могерини на волне ожиданий скорых перемен в Венесуэле в начале года сделала то, чего европейские дипломаты обычно избегают - определила сроки, в которые Контактная группа должна закончить эту работу. Отчитаться о ее результатах Контактная группа должна была через 90 дней.

90 дней прошли 7 мая. В этот день Контактная группа проводила встречу в Коста-Рике, однако никаких "результатов работы" она там не представила, а лишь призвала к "мирной передаче власти в Венесуэле", никак не уточняя возможные условия этого процесса, для разработки которых она и была создана. Теперь главам МИД ЕС предстоит дать оценку работе этого института, и либо признать его несостоятельным, либо просто забыть о сроке 90 дней и выступить за сохранение этого формата в бессрочном режиме, что вероятнее всего и произойдет.

Восточное партнерство

Встреча глав МИД ЕС с коллегами из стран Восточного партнерства носит юбилейный характер. Эта программа была официально запущена 7 мая 2009 года, и в этом году она отмечает свой юбилей. По сути в рамках этой программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с этими странами и поставлены две мотивирующие эти государства на сближение с ЕС задачи: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле.

Участникам программы также рекомендовано принять на себя контрактные обязательства по проведению реформ, направленных на внедрение европейских норм в национальное законодательство, что на языке ЕС называется "усиление институтов и сближение юридических норм". В зависимости от глубины принятых на себя обязательств страны "Восточного партнерства" получают целевую финансовую помощь от ЕС. По данным Еврокомиссии, на эти нужды Брюссель выделил только в 2014-2017 годах 2,8 млрд евро.

Итоги 10 лет развития этой программы показали, что три страны, взявшие курс на максимальное сближение с ЕС - Украина, Грузия, Молдавия - вряд ли могут похвастаться лучшими результатами развития, чем Армения, Азербайджан и Белоруссия, которые придерживаются выборочного подхода к реализации различных аспектов этой программы.

14 мая для участников программы в резиденции Еврокомиссии в Брюсселе пройдет Конференция высокого уровня Восточного партнерства, на которой, как ожидается, последний раз появится перед брюссельской аудиторией уходящий президент Украины Петр Порошенко.