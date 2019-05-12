Президент Австрии видит потенциал развития российско-австрийских отношений

ВЕНА, 13 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен считает, что сможет способствовать дальнейшему развитию традиционно хороших отношений России и Австрии. Об этом глава альпийской республики заявил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии первого российско-австрийского форума "Сочинский диалог", который состоится 15 мая.

"Я очень рад тому, что отношения между Россией и Австрией традиционно хорошие. Я бы сказал, они очень хорошие и имеют долгую историю. Я надеюсь, что смогу способствовать их дальнейшему улучшению. Во время визита в Сочи мы начинаем "Сочинский диалог" между представителями бизнеса, искусства, спорта и других сфер так называемого гражданского общества", - сказал Ван дер Беллен.

"Очевидно, что у нас были хорошие отношения в нефтегазовой сфере на протяжении многих десятилетий. И Австрия, я считаю, может многое предложить в этой области, а именно все, что связано с экологическими технологиями, позволяющими защитить климат. Во время моих предыдущих зарубежных поездок я заметил, что несколько компаний почти обосновались там (в России - прим. ТАСС)", - подчеркнул президент.

В качестве примера он привел австрийско-швейцарскую группу Doppelmayr ("Доппельмайр"), специализирующуюся на производстве канатных дорог и оборудования для них. По его словам, базирующаяся в австрийском Вольфурте Doppelmayr участвовала в строительстве подъемников в Сочи.

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен в июне 2018 года договорились в Вене содействовать реализации планов по созданию форума "Сочинский диалог", который должен стать площадкой для прямых контактов и общения между представителями гражданских обществ России и Австрии. 12 марта этого года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль подписали в Москве заявление о создании форума. На начальном этапе согласованы четыре приоритетных направления "Сочинского диалога": музыка, искусство и культура; межвузовское сотрудничество, наука и исследования; вопросы развития спорта; экономика.

С российской стороны сопредседателем форума назначен помощник президента Андрей Фурсенко. С австрийской - экс-глава Палаты экономики Австрии и действующий президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.