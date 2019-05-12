Президент Австрии: австрийцы помнят о советских воинах, погибших при освобождении страны

ВЕНА, 13 мая. /ТАСС/. Все австрийцы помнят о советских воинах, погибших при освобождении их страны от фашизма. Об этом президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии первого российско-австрийского форума "Сочинский диалог", который состоится 15 мая.

"Все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами в то время", - сказал президент, добавив, что "об этом напоминает величественный памятник [советским воинам-освободителям на площади] Шварценбергплац в Вене". Александер Ван дер Беллен уточнил, что при освобождении Австрии от "национал-социализма погибли 100 тысяч советских и 10 тысяч американских солдат и что "оба эти государства внесли значительный вклад в освобождение Австрии".

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен в июне 2018 г. договорились в Вене содействовать реализации планов по проведению форума "Сочинский диалог", который должен стать площадкой для прямых контактов и общения между представителями гражданских обществ России и Австрии. 12 марта этого года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль подписали в Москве заявление о создании форума. На начальном этапе согласованы четыре приоритетных направления "Сочинского диалога": музыка, искусство и культура; межвузовское сотрудничество, наука и исследования; вопросы развития спорта; экономика.

С российской стороны сопредседателем форума назначен помощник президента Андрей Фурсенко. С австрийской - экс-глава Палаты экономики Австрии и действующий президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.