WSJ: руководство Египта и Саудовской Аравии убедило Трампа поддержать Хафтара в Ливии

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа под влиянием Египта и Саудовской Аравии решила выступить в поддержку командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal.

По словам ее источников из числа сотрудников администрации США и саудовских чиновников, "лидеры Саудовской Аравии и Египта успешно воздействовали на президента Трампа с тем, чтобы он изменил курс США в отношении Ливии" и поддержал Хафтара. В публикации говорится, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедили Трампа поговорить с Хафтаром по телефону. Саудовский наследный принц сообщил Трампу, что правительство в Триполи связано с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" (запрещены в РФ).

По сведениям издания, во время телефонного разговора 15 апреля Трамп дал Хафтару понять, что поддерживает его. "Решение Трампа стало отступлением от многолетней политики США в Ливии, в рамках которой Вашингтон поддерживал Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и взаимодействовал с его силами в борьбе против ИГ", - отмечается в статье. Газета констатирует, что до звонка Трампа Госдепартамент призывал к прекращению огня в Ливии и осуждал наступление Хафтара.

Как следует из материала, премьер-министр ПНС Фаиз Сарадж не был уведомлен об изменениях политического курса США. Издание пишет, что американские дипломаты в свете происходящего столкнулись с серьезными трудностями в выработке нового курса в отношении Ливии.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля командующий ЛНА Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.