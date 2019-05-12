На президентских выборах в Литве состоится второй тур

ВИЛЬНЮС, 13 мая. /ТАСС/. Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, в режиме реального времени размещаемые на сайте Главной избирательной комиссии.

На пост главы государства претендовали девять кандидатов. Для победы надо было набрать более 50% голосов. Сделать этого не удалось никому. В таком случае через две недели организуется второй тур с участием двух лидеров первого этапа. Ими стали экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните.

Нижнего порога явки на президентских выборах нет. Зато она существует для референдумов, для проведения которых необходима явка выше 50% от списочного состава избирателей. Общая явка в воскресенье, согласно предварительным данным, составила около 54%, однако избиратели могли отказаться от голосования на референдумах. В результате активность на плебисците по двойному гражданству составила 48,04%, по численному составу парламента - 46,32%. В итоге референдумы не могут быть признаны состоявшимися.