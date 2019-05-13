Первый тур выборов президента Литвы не выявил победителя

Поражение уже вынужден был признать баллотировавшийся на пост и оставшийся третьим 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Глава правительства заявил, что подаст в отставку.

ВИЛЬНЮС, 13 мая. /ТАСС/. Имя президента Литвы, которому предстоит возглавлять государство в ближайшие пять лет, не удалось выявить в ходе выборов в воскресенье. Ни один из девяти претендентов не смог набрать более 50% голосов избирателей, что обеспечило бы ему победу. Это значит, что через две недели предстоит второй тур, в который проходят два лидера первого этапа.

"Принимаю это [поражение на выборах] в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку", - сказал Сквернялис. Эксперты считают его одним из наиболее успешных за последнее десятилетие руководителей правительства, обеспечившим стабильный экономический рост Литвы.

Заявление Сквернялиса об отставке укладывается в принципиальную позицию руководства делегировавшей его (беспартийного) в премьеры правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы". Лидер политической силы Рамунас Карбаускис ранее заверял, что партия в случае неуспеха своего кандидата на президентских выборах и предстоящих выборах в Европарламент перейдет в оппозицию. Как отмечают эксперты, эти политические маневры могут поставить под удар стабильность государства.

Шансы примерно равны

По мнению экспертов, шансы Науседы и Шимоните примерно равны. Экономист стабильно лидировал в ходе подсчета голосов в воскресенье. Шимоните долгое время была третьей, но в конце концов вырвалась на второе место. Кто-то припомнил историю со вторым туром президентских выборов 2002 года. Тогда безоговорочным фаворитом был Валдас Адамкус, набравший на первом этапе 35,5% голосов. В итоге он проиграл во втором туре Роландасу Паксасу, у которого до этого было всего 19,7% поддержки.

Как отмечали до выборов в воскресенье некоторые политологи, тот, кто будет вторым по итогам первого тура, скорее всего, и станет президентом. Один из аргументов в пользу этого - "банковское прошлое" Науседы. Многие годы он был советником президента одного из крупнейших коммерческих банков Литвы, а к банкам литовский народ относится скептически. Несколько таких финансовых учреждений лопнули, в них сгорели сбережения людей. Почти все банки в республике - скандинавского капитала. Прибыль ими из Литвы вывозится, проценты по кредитам - драконовские, проценты по вкладам - почти нулевые.

Впрочем, и Шимоните как бывший министр финансов от этих аллюзий далеко не ушла. Еще один нюанс - житейского характера. Многие сомневаются в том, что Литве стоит второй раз подряд вручать власть в женские руки. Два последних пятилетних срока во главе Литвы стояла Даля Грибаускайте.

Референдумы

Одновременно с выборами президента в Литве проходили референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте. Для признания состоявшимися в них должны были принять участие более 50% избирателей.

Судя по последним данным избиркома, референдум о сокращении числа депутатов, скорее всего, признают несостоявшимся. В нем приняли участие менее половины избирателей. Вопрос признания референдума о двойном гражданстве остается открытым. Явка на нем колеблется около 50%. Главизбирком продолжает подсчет голосов.

О двойном гражданстве

В 1990-е двойное гражданство показалось составителям конституции республики опасным тем, что в стране окажется немало людей, которые захотят стать гражданами Литвы при сохранении российского гражданства. Вопрос приобрел актуальность после того, как Великобритания, куда из Литвы выехали более 200 тыс. человек при населении республики в 2,8 млн, заявила о выходе из ЕС. Согласно опросам, не менее 25% этих эмигрантов готовы в новых условиях отказаться от гражданства Литвы и обратиться за британским.

Выходец из Литвы в случае приобретения паспорта другого государства автоматически утрачивает литовское гражданство. По мнению большинства литовских политиков, необходимо во что бы то ни стало сохранить связь этих людей с родной страной.

Однако то, как предлагалось решить проблему, многие посчитали дискриминацией. Гражданство по референдуму сохранят лишь те лица, которые выехали в страны, отвечающие критериям евроатлантической интеграции. В связи с этим литовская община Калининградской области призвала соотечественников голосовать против дискриминационной установки.