{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США 13 мая отправится в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана
Госсекретарь США Майкл Помпео Mandel Ngan/Pool photo via AP
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Mandel Ngan/Pool photo via AP

ТАСС, 13 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи. Об этом в понедельник сообщил агентству Reuters пожелавший остаться неизвестным источник в Госдепартаменте.

На эту тему

В понедельник Помпео вместо Москвы прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана. Как отмечает Reuters, госсекретарь уже вылетел из Вашингтона и направился в Европу.

Ранее сообщалось, что Помпео прибудет в Москву в понедельник. Пребывание в России он должен был начать со встречи с коллективом посольства США. Затем планировалось, что Помпео встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов. После этого руководитель внешнеполитического ведомства США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Во вторник во второй половине дня Помпео должен приехать в Сочи. Там запланированы переговоры с Лавровым. Кремль не исключал, что в Сочи Помпео примет и президент России Владимир Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичБельгияСШАИранРоссияПомпео, Майкл (Майк)
Ситуация на Корейском полуострове
Япония по-прежнему настроена на встречу Абэ и Ким Чен Ына, несмотря на ракетные пуски
В Токио заявили, что считают запуски ракет нарушением резолюций Совбеза ООН
Читать полностью