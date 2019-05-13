Расходы на оборону стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2019 году достигнут $515 млрд

СИНГАПУР, 13 мая. /ТАСС/. Расходы на оборону стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в этом году достигнут $515 млрд, что меньше, чем в Северной Америке, но больше, чем в Европе. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции управляющий директор компании Experia Events Лэк Чэт Лам в преддверии открывающейся 14 мая в Сингапуре Международной конференции и специализированной выставки военно-морской техники и вооружений IMDEX Asia 2019.

По его словам, "уже через 10 лет расходы на оборону в АТР будут крупнейшими в мире". Он отметил, что "в будущем году расходы государств региона на нужды военно-морских сил вырастут на 60% и достигнут $107 млрд". Руководитель компании, которая является организатором IMDEX Asia, подчеркнул, что "рост оборонных расходов обусловлен во многом разработкой и внедрением новейших технологий".

Во время предстоящей конференции, рассказал он, "состоятся несколько семинаров, в том числе посвященный обеспечению кибербезопасности". "Развитие высоких технологий несет в себе определенные угрозы, поэтому вооруженным силам необходимо быть готовым противостоять как традиционным угрозам, так и новым", - отметил Лэк Чэт Лам.

IMDEX Asia проходит в Сингапуре каждые два года. В этот раз участие в ней принимают более 230 компаний из 30 стран. Кроме того, прибыли 22 корабля из 15 государств, в том числе Австралии, Индии, Китая, США и Японии.