Япония по-прежнему настроена на встречу Абэ и Ким Чен Ына, несмотря на ракетные пуски

ТОКИО, 13 мая. /ТАСС/. Правительство Японии не меняет своей позиции о готовности организовать двустороннюю встречу японского премьер-министра Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына, несмотря на недавние ракетные испытания, осуществленные Пхеньяном. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"После проведенного анализа всех имеющихся у нас данных мы пришли к выводу, что Северная Корея 9 мая испытала баллистические ракеты малой дальности. Это неприемлемо, поскольку является нарушением резолюций Совбеза ООН. В то же время для решения проблемы похищенных японских граждан премьер-министр [Синдзо] Абэ по-прежнему готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. В этом наша позиция остается неизменной", - сказал он.

Южнокорейские военные сообщили, что 9 мая КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй - 270 км. Пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. Новый запуск был произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты.