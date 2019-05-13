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AP: американцу предъявили обвинения в отправке Трампу писем с угрозами

Гэри Джозеф Гравел утверждал, что в конвертах содержались споры сибирской язвы

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Власти штата Коннектикут в воскресенье предъявили обвинения жителю города Нью-Хейвен в отправке писем с белым порошком и угрозами президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По сведениям властей, Гэри Джозеф Гравел утверждал, что в конвертах, которые он рассылал в 2018 году, содержались споры сибирской язвы. Он также клал в них записки со словами: "Вы умрете". В действительности в конвертах чаще всего была детская присыпка.

Такие послания Гравел также отправлял в исламский центр в Коннектикуте и другие организации. Он также звонил по телефону и сообщал о якобы заложенных бомбах.

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СШАТрамп, Дональд
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