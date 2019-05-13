Глава МИД Палестины сообщил о подготовке встречи Аббаса и Путина в июне

ООН, 13 мая. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас рассчитывает на двустороннюю встречу с Владимиром Путиным на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе 15 июня. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

"Я рассчитываю, что [это произойдет] в следующем месяце в Таджикистане, где состоится саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии, - сказал он. - Насколько мы понимаем, президент Путин будет в нем участвовать, наш президент также там будет. Мы работаем над организацией их встречи во время саммита".

Официального объявления Кремля о планах Путина встретиться с Аббасом в Душанбе не было.

Аль-Малики напомнил, что его последняя встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым состоялась две недели назад на полях Российско-арабского форума сотрудничества. "Мы обсудили ситуацию в Палестине, израильскую позицию по так называемым оккупированным территориям, а также ожидаемую "сделку века" [предложение США по палестино-израильскому урегулированию]", - заявил министр.

По словам аль-Малики, для него "особенно важно было заверение Лаврова в том, что российская сторона не признает "сделку века" в случае, если она будет нарушать ранее достигнутые многосторонние договоренности". "Российские представители четко дали понять, что их позиция на 100 процентов совпадает с линией ООН, с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи и они ожидают их уважения от остальных стран", - отметил министр.

Возобновление переговоров

Рияд аль-Малики также заявил, что Палестина не видит в ближайшее время возможности возобновления переговоров с Израилем в каком-либо формате.

"На данном этапе переговорный процесс для нас - не приоритет, - сказал он. - В ближайшее время я не вижу возможности для возобновления переговоров, о каком бы формате ни шла речь".

"Сейчас произошло серьезное отклонение от диалога, - добавил министр. - У нас просто нет собеседника для диалога".

В то же время аль-Малики подчеркнул, что Палестина верит в возможность проведения мирной конференции по ближневосточному урегулированию в дальнейшем. "Мы открыты к любым предложениям по переговорам и не ставим для них предварительных условий", - пояснил он.

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