В Южной Корее заявили, что укрепят ПРО для противодействия угрозе со стороны КНДР

СЕУЛ, 13 мая. /ТАСС/. Республика Корея будет укреплять свою противоракетную оборону для нивелирования всех видов угроз, в том числе и от КНДР. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов представитель министерства национальной обороны Чхве Хён Су.

"Военные Республики Корея разрабатывают собственные системы ПРО с тем, чтобы противодействовать угрозе, представляемой северокорейскими ракетами малой дальности, - сказал представитель ведомства. - Мы продолжим наращивать такие возможности, чтобы защитить страну от атак с любых направлений".

Заявление Минобороны прозвучало на фоне проведенной КНДР за первую декаду мая серии ракетных пусков. 4 мая Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

По данным южнокорейских военных, 9 мая Пхеньян осуществил запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой составила 420 км, второй - 270 км. Как заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, КНДР провела пуски именно баллистических ракет в нарушение запрета со стороны Совета Безопасности ООН.