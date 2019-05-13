{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

В Южной Корее заявили, что укрепят ПРО для противодействия угрозе со стороны КНДР

В южнокорейском Минобороны отметили, что разрабатывают собственные системы ПРО

СЕУЛ, 13 мая. /ТАСС/. Республика Корея будет укреплять свою противоракетную оборону для нивелирования всех видов угроз, в том числе и от КНДР. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов представитель министерства национальной обороны Чхве Хён Су.

"Военные Республики Корея разрабатывают собственные системы ПРО с тем, чтобы противодействовать угрозе, представляемой северокорейскими ракетами малой дальности, - сказал представитель ведомства. - Мы продолжим наращивать такие возможности, чтобы защитить страну от атак с любых направлений".

Заявление Минобороны прозвучало на фоне проведенной КНДР за первую декаду мая серии ракетных пусков. 4 мая Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

По данным южнокорейских военных, 9 мая Пхеньян осуществил запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой составила 420 км, второй - 270 км. Как заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, КНДР провела пуски именно баллистических ракет в нарушение запрета со стороны Совета Безопасности ООН.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
Кризис на Украине
Прокуратура Украины открыла дело по факту давления Порошенко на судей по делу Приватбанка
Дело открыто по статье "Вмешательство в деятельность судебных органов"
Читать полностью