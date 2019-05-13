Польша отменила визит израильской делегации, отказавшись обсуждать вопрос реституции

ВАРШАВА, 13 мая. /ТАСС/. Польские власти отменили визит в республику делегации из Израиля, получив информацию о планах израильской стороны поднять вопрос реституции имущества, утраченного евреями во время Второй мировой войны. Соответствующее заявление МИД Польши распространил в понедельник на своем официальном сайте.

Ранее израильские СМИ сообщили о готовящемся визите в Польшу представителей израильских властей для проведения серии встреч. Издание The Times of Israel указало, что "это важное и беспрецедентное политическое достижение".

В связи с появившимися в СМИ публикациями МИД Польши опроверг данные о том, что 13 мая Варшаву посетит израильская делегация во главе с представителем министерства социального равенства. "В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, которое дало понять, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит израильских чиновников", - пояснило внешнеполитическое ведомство.

Как заявлял ранее лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, у республики нет никаких финансовых обязательств в связи со Второй мировой войной. "Есть финансовые обязательства по отношению к Польше и полякам, а у Польши никаких финансовых обязательств нет", - констатировал он. "Это нам нужно заплатить. Некоторые на запад от польских границ должны нам десятки, сотни млрд евро или долларов, возможно даже больше триллиона, а мы никому ничего не должны", - указал политик в одном из последних выступлений.