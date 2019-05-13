Власти Китая приговорили экс-замминистра финансов страны к 15 годам тюрьмы за коррупцию

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Второй суд средней ступени китайской столицы признал в понедельник бывшего заместителя министра финансов страны Чжан Шаочуня виновным в коррупции и приговорил его к 15 годам заключения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно приговору, осужденный "обязан выплатить штраф в размере 6 млн юаней (около $882 тыс.), а полученное им имущество и доходы будут конфискованы в пользу государства".

Как указывается в материалах дела, бывший заместитель министра во время нахождения на различных постах с 1995 по 2018 годы использовал свое служебное положение и злоупотреблял своими полномочиями в интересах третьих лиц. По данным следствия, всего он незаконно присвоил себе имущество и денежные средства на общую сумму 66,98 млн юаней (около $9,85 млн).

Чжан Шаочунь работал в Министерстве финансов Китая с 1988 года. Должность заместителя главы ведомства он занимал с 2006 года. В мае 2018 года в отношении него было начато внутрипартийное расследование. А в конце сентября 2018 года чиновник был исключен из рядов Коммунистической партии (КПК) за коррупцию и серьезные дисциплинарные нарушения.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, в том числе пожизненно, не только рядовые госслужащие, но и официальные лица высокого ранга. Согласно статистике, только за 2017 год свыше 159 тыс. человек подверглись в Китае различным наказаниям за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В марте этого года было создано новое ведомство - Государственный надзорный комитет, который получил расширенные полномочия в борьбе с коррупцией.