МИД Чехии: ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям Донбасса

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия", - заявил он в ответ на вопрос украинских журналистов о возможности введения санкций ЕС против РФ за паспорта для жителей ДНР и ЛНР. "Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил он.

Тот факт, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС, подтвердил и глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства - это может создать проблемы для Украины", - заявил министр.

В Румынии уже на протяжении более 10 лет действует упрощенный режим предоставления румынского гражданства жителям Молдавии.

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