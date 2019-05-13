СМИ: антикоррупционное бюро проводит обыск у помощников мэра Риги

РИГА, 13 мая. /ТАСС/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии проводит обыск в кабинете помощников мэра Риги, сообщило в понедельник агентство ЛЕТА.

По данным агентства, сотрудники БПБК зашли в понедельник утром в кабинет, где работают две помощницы мэра латвийской столицы, и до сих пор находятся там. Следственные действия также были проведены в управлении Рижской думы по иностранным делам, отмечает ЛЕТА.

Госконтроль Латвии утверждает, что Рижское самоуправление в течение трех лет потратило нецелевым способом более €20 млн. По информации ведомства, эти деньги расходовались через Рижское бюро развития туризма и портал городских новостей Riga.lv. Ревизия была проведена за период с 1 января 2016 года по 30 июня 2018 года.

Ранее в понедельник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБТ) заявило, что инициировало уголовный процесс в отношении должностных лиц Рижского бюро по развитию туризма, учрежденного самоуправлением латвийской столицы. Как отметили в ведомстве, дело начато по подозрению в растрате бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. Уголовный процесс начат 5 апреля по итогам анализа полученной информации, в том числе от Госконтроля республики. Уголовно-процессуальные действия проведены в понедельник в Риге, а также в Германии, Швеции и Испании.