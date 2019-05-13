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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо призвал Евросоюз принять новые санкции в отношении правительства Венесуэлы

О введении экономических санкций в отношении высокопоставленных чиновников республики ранее объявил ряд стран Америки и Европы

КАРАКАС, 13 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Евросоюз принять новые санкции в отношении правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. С соответствующим заявлением он выступил в воскресенье на своей странице в Twitter.

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"Призываем Европейский союз расширить санкции в отношении режима [Мадуро] в качестве рычага давления с тем, чтобы достичь разрешения кризиса [в Венесуэле]", - отметил Гуайдо. Одновременно оппозиционер призвал своих "союзников" в Европе "полностью признать легитимность" представителей, которых он ранее назначил в качестве самопровозглашенного президента южноамериканской страны.

"Мы благодарны за поддержку, которую получили от Евросоюза, и настаиваем на необходимости продолжать давление [на Мадуро] с тем, чтобы [власти] открыли гуманитарный коридор [для получения помощи из-за рубежа]", - написал Гуайдо. По его мнению, это необходимо для преодоления "чрезвычайной гуманитарной ситуации, от которой страдает" Венесуэла.

О введении экономических санкций в отношении высокопоставленных чиновников Венесуэлы ранее объявил ряд стран Америки и Европы. В частности, они коснулись тех функционеров, которые якобы причастны к нарушениям прав человека или предпринимают шаги, направленные против парламента южноамериканской республики, находящегося под контролем оппозиции.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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