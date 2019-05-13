В Польше оценили нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны в примерно $1 трлн

ВАРШАВА, 13 мая. /ТАСС/. Польша завершила подсчет ущерба, нанесенного республике во время Второй мировой войны, и оценила его в специально подготовленном отчете на общую сумму в размере около $1 трлн. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью изданию Sieci депутат от правящей в республике партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Аркадиуш Муларчик, возглавляющий группу экспертов, которые занимаются вопросом получения репараций от ФРГ за ущерб, причиненный стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны.

Политик не назвал точную сумму, которая фигурирует в документе, но отвечая на вопрос журналистов, превышает ли она $1 трлн, ответил: "Вы близки". "Могу сказать, что наши подсчеты значительно превышают сумму, которая была названа сразу же после войны", - сказал Муларчик, напомнив, что в отчете о военных потерях, подготовленном в 1947 году, польский ущерб оценивается на $48 млрд того времени, что сегодня составляет около $850 млрд.

По словам Муларчика, целью его группы была "подготовка отчета о военных потерях". "Появился документ, который комплексно описывает ущерб, понесенный Польшей во время Второй мировой войны, документ, который максимально точно демонстрирует все разрушения с самых разных перспектив", - отметил он.

Как информировал депутат, в ближайшие дни отчет будет представлен руководству страны. "От лидеров нашего государства зависит, что сделать с этим документом, но я думаю, что его содержание довольно быстро узнает и общественность. Я считаю, что было бы хорошей идеей опубликовать документ 1 сентября 2019 года в 80-ю годовщину немецкого нападения на Польшу", - указал он.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля прошлого года, когда лидер ЗиС Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.