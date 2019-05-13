Глава МИД Литвы выступает за санкции против России из-за выдачи паспортов жителям Донбасса

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что ЕС должен ввести новые санкции против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в понедельник по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Я думаю, что должны быть новые санкции", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли Брюссель введение новых ограничительных мер.

Ранее его чешский коллега Томаш Петржичек заявил, что ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР и предпочитает искать решение путем диалога. "Мы хотим, скорее, диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия", - заявил он в ответ на вопрос украинских журналистов о возможности введения санкций ЕС против РФ за паспорта для жителей ДНР и ЛНР. "Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил он.

Тот факт, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС, подтвердил и глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства - это может создать проблемы для Украины", - заявил министр.