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Президентские выборы на Украине - 2019

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Спикер парламента Андрей Парубий заверил, что на этой неделе будут рассмотрены четыре проекта постановления о дате вступления в должность новоизбранного президента
Владимир Зеленский AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Владимир Зеленский
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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"Я считаю, что в первую очередь надо рассмотреть вопрос об инаугурации президента 20 числа [мая]", - заявила Савченко, перебив Парубия, когда он выступал по другому вопросу в ходе согласительного совета парламента.

Аналогичное требование - о проведении инаугурации - огласил и Куприй.

В ответ Парубий пристыдил парламентариев. "Мне печально и стыдно, что люди со званием народного депутата ведут себя так на согласительном совете", - заявил он. По его словам, Савченко и Куприй своими действиями "дискредитируют парламент".

Тем не менее спикер заверил, что Рада на этой неделе рассмотрит четыре проекта постановления о дате инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. "На сегодня зарегистрировано четыре постановления, вообще - пять, но одно было отозвано в субботу. И я считаю, что это будет одно из ключевых решений во время этой пленарной недели", - заверил он.

В ходе словесной перепалки Куприй положил на стол Парубию наручники, давая понять, что председатель парламента злоупотребляет властью.

Теги
УкраинаПарубий, Андрей ВладимировичПрезидентские выборы на Украине - 2019Зеленский, Владимир Александрович
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