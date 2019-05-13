В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

"Я считаю, что в первую очередь надо рассмотреть вопрос об инаугурации президента 20 числа [мая]", - заявила Савченко, перебив Парубия, когда он выступал по другому вопросу в ходе согласительного совета парламента.

Аналогичное требование - о проведении инаугурации - огласил и Куприй.

В ответ Парубий пристыдил парламентариев. "Мне печально и стыдно, что люди со званием народного депутата ведут себя так на согласительном совете", - заявил он. По его словам, Савченко и Куприй своими действиями "дискредитируют парламент".

Тем не менее спикер заверил, что Рада на этой неделе рассмотрит четыре проекта постановления о дате инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. "На сегодня зарегистрировано четыре постановления, вообще - пять, но одно было отозвано в субботу. И я считаю, что это будет одно из ключевых решений во время этой пленарной недели", - заверил он.

В ходе словесной перепалки Куприй положил на стол Парубию наручники, давая понять, что председатель парламента злоупотребляет властью.