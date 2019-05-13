Тимошенко призвала Зеленского создать Нацкомиссию по расследованию коррупции старой власти

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Лидер фракции "Батькивщина" призвала избранного главу государства Владимира Зеленского создать Национальную комиссию по расследованию коррупционных преступлений президента Петра Порошенко и его окружения.

"Я советую новому президенту создать Национальную комиссию по расследованию криминальных коррупционных преступлений старой власти и сделать ее надгосударственным органом, чтоб привлечь все силы страны", - сказала она в понедельник на заседании согласительного совета Верховной рады.

Свое предложение Тимошенко пояснила необходимостью реализовать требования людей, "которые ожидают изменений и привлечения к ответственности Порошенко и его криминального окружения, всех тех, кто разрушал страну пять лет".

Она также указала на то, что уходящая власть пытается в последние дни максимально реализовать свои интересы. "Порошенко сейчас направо и налево раздает награды, звания, должности, средства и привилегии своим людям, а парламент вместо того, чтобы принимать правильные решения, к примеру, об импичменте, новом избирательном законодательстве и так далее, пытается протянуть в последние недели абсолютно лоббистские законы", - пояснила она.

В заключение Тимошенко добавила, что ее политическая сила готова сотрудничать в направлении расследования преступлений старой власти с новым президентом.