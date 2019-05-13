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WikiLeaks считает, что расследование в Швеции даст шанс Ассанжу очистить свое имя

Ранее шведская прокуратура приняла решение возобновить расследование против Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании

ТАСС, 13 мая. Возобновление расследования в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании даст ему шанс восстановить свое доброе имя. Об этом заявил в понедельник главный редактор сайта WikiLeaks исландский журналист Кристинн Храфнсон.

"Его возобновление даст шанс Джулиану очистить свое имя", - цитирует его агентство Reuters.

Ранее на пресс-конференции в Стокгольме заместитель главного районного прокурора Ева-Мари Перссон заявила, что прокуратура Швеции приняла решение о возобновлении уголовного дела в отношении Ассанжа по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах от 2010 года.

Теги
Ассанж, Джулиан
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