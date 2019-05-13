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Дело Ассанжа и WikiLeaks
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Шведская прокуратура намерена запросить экстрадицию Ассанжа

По данным агентства Reuters, решение о выдаче основателя портала WikiLeaks будут принимать британские следователи

ТАСС, 13 мая. Прокуратура Швеции намерена подать заявку на экстрадицию основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании по делу об изнасиловании и домогательствах 2010 года. Об этом со ссылкой на прокурора сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его данным, решение о выдаче Ассанжа будут принимать британские следователи. Как отмечает агентство, основателя WikiLeaks намерены вновь вызвать на допрос.

Ранее шведская прокуратура приняла решение о возобновлении в отношении основателя WikiLeaks уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Теги
ШвецияВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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