СМИ: представитель ООН пообещал, что продовольственная помощь дойдет до жителей КНДР

ТАСС, 13 мая. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли заявил в понедельник, что организация приложит все усилия, чтобы предоставить международную продовольственную помощь нуждающимся в ней жителям КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы очень обеспокоены ситуацией в Северной Корее и надеемся, что сможем найти решение проблемы с обеспечением продовольствием жителей КНДР. Независимо от плана наших действий, продовольственная и иная помощь будет предоставлена тем, кто в ней нуждается", - сообщил Дэвид Бисли на пресс-конференции в Сеуле по итогам состоявшейся встречи с министром объединения Республики Корея Ким Ён Чхолем.

"Известно, что в КНДР были нестабильные погодные условия, засуха и наводнения. Целый комплекс проблем, в том числе обильные снегопады, влияют на продовольственную безопасность в Северной Корее", - добавил глава ВПП.

В понедельник запланирована встреча Бисли с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

В отношении КНДР с декабря 2017 года действуют санкции Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю республики с зарубежными странами, что привело к снижению поставок в страну продовольствия. Действующие ограничения предусматривают исключения для гуманитарной деятельности, однако на деле организации, поставлявшие продовольственную помощь в КНДР, столкнулись в 2018 году с операционными проблемами и задержками в финансировании. Это привело к снижению потока гуманитарных грузов для жителей Северной Кореи. Так, в 2017 году Южная Корея планировала предоставить материальную помощь Северу в размере 8 млн долларов, однако планы не были осуществлены из-за затянувшихся переговоров США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова.