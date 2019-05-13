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В Сербии заявили, что не будут участвовать в "антироссийской истерике", как Черногория

По словам главы сербского Минобороны Александара Вулина, Белград открыто заявляет, что не будет вводить санкции в отношении Москвы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Белград не намерен участвовать в антироссийской истерике и присоединяться к санкциям, как это сделала Подгорица. Об этом в интервью ТАСС заявил министр обороны Сербии Александар Вулин.

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"Напомню, есть ряд стран, которые представлялись большими друзьями России, как, например, Черногория, которая ввела против России санкции. Мы этого никогда не сделаем, - подчеркнул он. - И потому, когда мы слышим от отдельных интеллектуальных кругов в России, что мы не самый надежный друг России, что мы войдем в НАТО, это для нас болезненно и обидно".

"[Президент Сербии] Александар Вучич - единственный государственный лидер в Европе, который открыто заявил, что мы не будем участвовать в антироссийской истерике и не будем вводить санкции. И наш выбор необходимо уважать", - отметил министр.

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