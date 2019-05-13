Министр обороны Сербии заявил, что республика не войдет в НАТО при Вучиче

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Белград не вступит в состав Североатлантического альянса пока президентом Сербии остается Александар Вучич. Об этом в интервью ТАСС заявил министр обороны республики Александар Вулин.

"Сербия в военном плане - нейтральное государство. Так и останется. Пока президентом Сербии является Александар Вучич, а я являюсь министром обороны Республики Сербия, наша страна не войдет в НАТО. Мы не можем забыть и не можем простить натовскую агрессию. Себя невозможно переделать, мы любому можем смело посмотреть в глаза, но не все могут честно смотреть в глаза нам", - отметил глава Минобороны.

Между тем он напомнил, что Белград участвует в натовском проекте "Партнерство ради мира", что является "оптимальным уровнем сотрудничества", который не мешает диалогу Сербии с Россией, Китаем и с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом, по его словам, единственной силой, которая может гарантировать безопасность сербов в Косове и Метохии, остается KFOR (Международные силы для Косова под командованием Североатлантического альянса), поэтому Сербии необходимо поддерживать хорошие отношения с НАТО, не вступая в организацию.

"Мы не верим, что сможем оставаться самостоятельной страной, если станем членом какого-то военного блока. Мы хотим принимать решения самостоятельно. Мы не хотим стать членом НАТО из-за того, что нас бомбили, а еще и потому, что не хотим, чтобы нас заставляли делать то, что сделали с нами. Если НАТО против кого-то, это не означает, что и мы против кого-то. И я не хочу брать на себя чужие конфликты и столкновения", - заключил министр.